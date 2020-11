Van der Venne baalt van gemiste kansen tegen Heerenveen: ‘Twee punten verloren’

Richard van der Venne stond voor het eerst sinds de openingswedstrijd in van de competitie weer eens in de basis bij RKC en speelde 90 minuten tegen Heerenveen (1-1). Toch stond hij na afloop niet tevreden de pers te woord. ,,We hebben twee punten verloren.”

Kansen waren er in overvloed, vooral in de tweede helft tegen tien man van Heerenveen. Zelf had Richard van der Venne twee keer de gelijkmaker op zijn schoen, waarvan heel Waalwijk er eentje al zowat telde. ,,Die redde de keeper met goed geluk, ik schoot hem tegen zijn neus. Die was zo rood als het maar zijn kan.”

RKC schoot 24 keer op goal in de wedstrijd tegen Heerenveen, veel meer dan in eerdere competitieduels. ,,Je zou zeggen dat dat genoeg is voor de overwinning", zegt Van der Venne. ,,We hebben het zelf afgedwongen, al is het wel makkelijker als je tegen tien man speelt. Het is gewoon zonde dat we hier niet winnen.”

Naast de kansen die hij kreeg, vond de middenvelder van RKC dat hij in de eerste helft een strafschop verdiende. De scheidsrechter en de VAR zagen echter niets in het moment waarover Van der Venne zegt gehinderd te worden. ,,De verdediger zei zelf dat het een overtreding was. Ik ga ook niet voor niets liggen. Ik denk dat iedereen in het stadion kon zien dat ik daar gefrustreerd over was. Dat is een minuutje, dan is het voorbij. Ik denk dat we het goed hebben opgepakt, maar we hebben wel twee punten verloren hier.”