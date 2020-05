Van der Venne blikt terug op Wonder van Waalwijk: ‘Minutenlang op het veld gelegen en gejankt als een baby’

Als het voor iemand vreemd is om terug te blikken op de memorabele promotiewedstrijd, is het wel voor RKC’er Van der Venne. De middenvelder die in de winterstop de overstap maakte naar de ploeg die hem een half jaar eerder zo veel pijn deed. Als hij aan dat duel terugdenkt, is hij ook even geen speler van RKC. En voelt hij de pijn alsof het gisteren was. ,,Ik word er zelfs een beetje stil van", bekent Van der Venne, die de samenvatting ook maanden later pas kon kijken. De dagen erna wilde hij er überhaupt niet over praten. ,,Mijn ouders en vrienden wisten: laat hem maar eventjes, anders wordt hij helemaal gek.”