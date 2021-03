Van der Venne in zijn element met vechtwedstrijd tegen Groningen: ‘Heerlijk en nu hebben we weer wat lucht’

videoRichard van der Venne was tegen FC Groningen (3-1) weer terug na een lichte blessure en RKC kon hem in dat duel ook ontzettend goed gebruiken. Vechten tot de laatste minuut, de Ossenaar doet niets liever. ,,Ja, dat is heerlijk.”

,,We zaten er lekker in met zijn allen, kwamen op voorsprong, speelden goed", vertelt Van der Venne, net nadat hij met zijn teamgenoten een klein feestje bouwde in de kleedkamer. ,,Na rust hebben zij nog wel wat kansjes gehad, maar wij ook. We konden het gelukkig over de streep trekken.”

Spanning was er in ieder geval voldoende. RKC kwam razendsnel op 2-0, maar na de aansluitingstreffer was het met name in de tweede helft Groningen dat de dienst uitmaakte. Maar RKC knokte en won. ,,Wij moeten vechten voor ieder punt. Vandaag hebben we dat hartstikke goed gedaan en dan zie je dat het heel moeilijk is om tegen ons te voetballen.”

Een puntje was de voorsprong van RKC op VVV, dat 15de staat. Nu wordt het verschil weer vier en Willem II staat op vijf punten achterstand. ,,We hebben weer even wat lucht. Zij moeten zich ook nog maar bewijzen. Maar wij moeten gewoon punten pakken en eigenlijk niet naar onder kijken. We hebben het volledig in eigen hand.”