Van der Venne: ‘Twee snelle goals en er valt een last van onze schouders’

De wedstrijd tegen Heracles Almelo (3-0) was geen enkel moment spannend. Vooral ook omdat RKC er halverwege de eerste helft al twee goals in had liggen. ,,Normaal hebben we wel acht tot tien kansen nodig voor twee goals en nu vallen de eerste twee er gewoon in, dat is fantastisch.. Dan zie je dat er een last van onze schouders afvalt en dat we echt heel goed kunnen voetballen.”