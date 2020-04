Van Mosselveld: 'Er moet snel duidelijkheid zijn voor RKC'

Algemeen directeur Frank van Mosselveld had willen vermijden dat naar RKC Waalwijk zou worden gewezen als een club die probeerde voordeel te halen uit de coronacrisis. Het afbreken van de competitie in de eredivisie zou er toe kunnen leiden dat zijn club op het hoogste niveau actief kan blijven. Nadat Ajax-directeur Marc Overmars de code dat clubs met één mond naar buiten zouden treden doorbroken had, kwam ook het standpunt van de baas van RKC in de publiciteit. Die verklaarde dat het voor zijn club vrijwel onmogelijk was om goed te handelen als de competitie pas op 3 augustus af zou lopen. Want rond die datum zou dan pas duidelijk zijn of hij zijn club voor ere- of eerste divisie op moest tuigen. ,,Dat is de achterliggende reden geweest om te zeggen dat het voor ons gecompliceerd zou worden als de competitie pas zo laat zou eindigen", aldus Van Mosselveld. ,,Iedereen verbond zijn eigen conclusies aan die uitspraken. Er is geroepen dat RKC de situatie zou gebruiken om te voorkomen dat de club zou degraderen. Ik ga niet steeds alles weerleggen. Het is in ieder geval positief dat RKC als kleinere club de aandacht op zich gericht krijgt."