Veel lol vooraf, maar nu moeten RKC’ers in carnavalsshirts het ook op het veld laten zien

VIDEO RKC-aanvoerder Meulen­steen: ‘We zaten totaal niet in de wedstrijd’

RKC-captain Melle Meulensteen zag dat de wedstrijd tegen PSV (1-4) al snel in de tweede helft gespeeld was. ,,Maar ook in de eerste helft hadden wij geen kansen. We zaten totaal niet in de wedstrijd.”

19 december