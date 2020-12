Veerkrachtig RKC verslaat VVV na late wondergoal van invaller Daneels

RKC begon de wedstrijd afwachtend en liet VVV het spel maken. De Venlonaren hadden daar moeite genoeg mee en gaven het initiatief na twintig minuten uit handen. De thuisploeg ging korter op de bal spelen en werden ook gevaarlijker. Eerste echte kans van de wedstrijd was voor Cyril Ngonge. De rechtsbuiten van RKC kopte een goede voorzet van Ahmed Touba in, maar zag zijn inzet gekeerd worden door doelman Delano van Crooy, die mocht keepen bij afwezigheid van Thorsten Kirschbaum.

Kort na rust kwam VVV op 1-2. Een prachtige voorzet van linksback Steffen Schäfer werd door Vito van Crooy achter Kostas Lamprou gekopt. Het leek een lastige tweede helft te worden voor RKC, maar vijf minuten later waren het de Venlonaren die met tien man kwamen te staan. Roy Gelmi haalde Stokkers neer en ontving zijn tweede gele kaart van scheidsrechter De Graaf. Logischerwijs nam RKC het heft daarna in handen. Na Stokkers was ook Ola John dichtbij de gelijkmaker, maar het was nota bene centrale verdediger Touba die Sweet Caroline voor de tweede maal vandaag liet klinken. Zijn schot plofte, nadat het van richting werd veranderd, achter Van Crooy. 2-2. Het slotoffensief van RKC was niet voor niks. Daneels pegelde RKC in de 86e minuut naar 3-2 én dus naar de overwinning.