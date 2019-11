Vente niet bang voor Feyenoord-aanhang: ‘Misschien een heel klein vuistje van blijdschap als ik scoor’

Wil de nieuwe Yuri Cornelisse nu opstaan?

8 november Na het succes van RKC Waalwijk afgelopen zaterdag thuis tegen Heracles Almelo (2-0) is het wachten op de eerste overwinning van dit seizoen op vreemde bodem. De Kuip is in het verleden geen goede grond gebleken voor de Waalwijkse club. Slechts een keer in 23 uitwedstrijden wist RKC te winnen in Rotterdam-Zuid.