Verschil van zes doelpunten is net genoeg voor RKC

Met een anti-climax (een 3-0 nederlaag bij Feyenoord) sloten de Waalwijkers een bewonderenswaardig seizoen af. Als vijftiende, net boven FC Emmen. Verschil in doelsaldo: 6. Alleen bij monsterscores in de Kuip en bij VVV - Emmen had het fout kunnen aflopen voor RKC.