Vitesse-talent Yassin Oukili tekent contract voor 2,5 jaar bij RKC Waalwijk

Bij RKC lopen in de zomer meer dan twintig contracten af. ,,Daar anticiperen we op. Misschien leggen we de komende periode nog meer talentvolle spelers vast. Door nu te handelen blijven we andere clubs voor. En Oukili kan alvast wennen aan onze manier van trainen en spelen", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld over het talent.

Oukili kwam drie keer voor de Arnhemse club uit in de eredivisie. Hij debuteerde op 14 december 2019 tegen FC Twente. Hij speelde daarna vier minuten mee tegen VVV Venlo en vlak voor de uitbraak van het corona-virus speelde hij ook mee in het thuisduel met FC Twente. Die drie duels leverden allemaal overwinningen op. Met Oukili in de ploeg incasseerde Vitesse geen tegentreffers.

De Utrechter is een product van Alphense Boys, een erkend opleidingsinstituut in het Groene Hart van Nederland. Onder meer Jens Toornstra komt daar vandaan. Pas op zijn vijftiende verhuisde Oukili naar Vitesse. Daar had hij nog een jeugdcontract tot 2022. Dit seizoen kwam hij uit in de selectie onder 21 van Vitesse.