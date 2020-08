Voetbalnomade Efmorfidis wil zich laten zien in Waalwijk: ‘Voor mij is RKC nu de beste stap’

Als je een lijstje met vijf verschillende (grote) clubs hebt waar je in de jeugd hebt gespeeld, moet je dat vaak even uitleggen. Van Ajax naar Real Madrid, van AEK Athene naar Barcelona en dan naar Almere City; Efmorfidis heeft op zijn minst een bijzondere loopbaan. Toch vertelt hij er broodnuchter over. ,,Mijn ouders verhuisden heel vaak, dat had met hun bedrijf te maken. Ik had niet de keuze om op mezelf te gaan wonen toen ik 10 was, dus ik ging natuurlijk mee. Het heeft niks te maken met niet slagen bij die clubs.”