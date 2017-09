Volle agenda voor RKC Waalwijk

RKC - FC Den Bosch verplaatst door Waalwijks Oktoberfest

7 september Het duel tussen RKC Waalwijk en FC Den Bosch is op verzoek van RKC Waalwijk verzet van vrijdag 6 oktober 20.00 uur naar zondag 8 oktober 14.30 uur. RKC diende dit verzoek in, in verband met het evenement het Oktoberfest in Waalwijk.