Voor het eerst dit seizoen scoort een spits voor RKC: ‘Dat ik hem zo goed raak, is lekker’

Sow, die bij Jong FC Utrecht speelde, kapte zichzelf goed vrij en schoot de bal de kruising in. ,,Ik denk dat er nog veel werk te verbeteren is in mijn linkerbeen, maar dat ik hem nu zo goed raak, is wel lekker.”

PEC Zwolle won gisterenavond, waardoor de achterstand op plek 16 nu ondanks de winst nog tien punten bedraagt. ,,Dat heb je wel een beetje in je achterhoofd", erkent Sow. ,,Maar we zijn al heel vroeg gestopt met naar de concurrentie kijken. De laatste weken was het zwak en leek het of we minder vertrouwen hadden. Het verlies tegen VVV was een mentale tik. Maar zo zie je maar dat het uiteindelijk kan en als we vertrouwen houden, dat we kunnen winnen.”