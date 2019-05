Voor RKC is 2,5 miljoen euro het verschil tussen eredivisie of eerste divisie: ‘Alles valt op zijn plek’

Sterker RKC vergeet te scoren en moet dinsdag vol aan de bak tegen Go Ahead Eagles

26 mei Alles ligt nog open in de tweestrijd tussen RKC en Go Ahead Eagles. RKC was zaterdagavond met name in de eerste helft beter. De tweede helft was gelijkwaardiger. Invaller Vermeulen kreeg in de laatste minuut dé kans op 1-0 vor RKC, maar faalde.