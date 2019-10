Voor RKC is duel met Willem II een echte derby: ‘Extra sfeer, soms grimmig, maar dat maakt voetbal leuk’

Dat een wedstrijd tegen Willem II in Waalwijk echt leeft, heeft Mulder al verschillende malen ondervonden. Met RKC, de club waar hij zijn carrière begon, wil hij daarom zaterdag gewoon graag winnen. ,,Het is een speciale wedstrijd, leuk om mee te maken altijd. Er is extra sfeer om het veld, soms een grimmig sfeertje, maar dat maakt het voetbal wel mooi natuurlijk.” De supporters hebben een belangrijke rol in de beleving van de Brabantse derby, weet ook Van Mosselveld. ,,De selecties zijn tegenwoordig nationaal en internationaal samengesteld, die hebben weinig regionale binding. Maar onder Waalwijkse supporters leeft het wel erg.”

Goede tijd in Tilburg

De Waalwijkse algemeen directeur volgde de omgekeerde route van Mulder, hij startte zijn carrière als 9-jarige jongen in Tilburg, waarna hij naar Waalwijk verkaste. ,,Ik heb een hele prettige tijd gehad in Tilburg, zat in een van de beste jeugdopleidingen. Toen had je Ajax en Feyenoord, daarna kwam Willem II. In die tijd zijn veel jongens doorgestroomd naar het betaald voetbal.” Ook Mulder kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd in Tilburg. ,,Ik speelde eigenlijk heel goed, was twee jaar aanvoerder in de eredivisie. Maar ik kreeg er ook de ergste blessure uit mijn carrière, dus ik heb een beetje gemengde gevoelens. Voor mij is er in ieder geval geen haat.”

Volledig scherm Hans Mulder in dienst van Willem II. © BSR/SOCCRATES

Samen gedegradeerd

Samen maakten maatjes en kamergenoten Mulder en van Mosselveld in 2009-2010 een soortgelijk seizoen mee als waar RKC nu mee bezig is. Dat jaar eindigden de Waalwijkers laatste in de eredivisie en degradeerden, met slechts vijftien punten. ,,Ik denk daar wel eens aan terug, dat ik als speler hetzelfde meemaakte als de jongens nu", vertelt Van Mosselveld. ,,Maar het is nu wel heel anders. Ik denk dat we in Waalwijk weten waar we vandaan komen en dat we in de eredivisie mógen spelen. Daar moeten we vooral van genieten en trots op zijn.” Mulder vindt dat er nu meer kwaliteit zit in de ploeg. ,,Toen konden we denken: misschien is dit onze max. Dat is nu niet het geval.”

Volledig scherm Hans Mulder (links) en Frank van Mosselveld (derde van links) samen op het veld namens RKC Waalwijk. © BSR/SOCCRATES

Drie punten

Ergens zal dit seizoen een keer de eerste overwinning worden gepakt, zou het niet extra mooi zijn als dat in Tilburg gebeurt? Van Mosselveld: ,,Het is cliché om te roepen dat het juist in Tilburg mooi zou zijn, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel zo. Ik heb links en rechts laten vallen hoe belangrijk de wedstrijd zaterdag is voor onze supporters, maar ik denk dat ze dat zelf ook wel weten.”

,,Het zou hartstikke mooi zijn voor RKC", beaamt ook Mulder, die vindt dat RKC nu eindelijk wel een keer drie punten verdient. ,,Als we zo spelen als tegen Ajax, moet het een hele mooie wedstrijd worden. Ik denk 1-2.”