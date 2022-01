Voormalig RKC-captain Tahiri als vervanger van Veerman naar Heerenveen

Genieten in de schaduw bij RKC: ‘Ik ben trainer geworden om jongens te helpen, in welke stap dan ook in hun carrière’

Peter Uneken (49) was vorig jaar hoofdtrainer van Jong PSV en acteert dit seizoen in de schaduw van RKC-trainer Joseph Oosting. Zondag komt zijn oude werkgever op bezoek in Waalwijk. ,,Heel leuk om ze hier weer te zien.”

