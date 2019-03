Voormalig RKC’er Verkoelen kijkt af bij Juventus en Van Dijk: ‘Mooi om te zien hoe veel rust hij uitstraalt’

RKC is tegen MVV Maastricht eindelijk eens meedogen­loos

15 maart Trainer Fred Grim klaagde vorige week dat zijn ploeg niet meedogenloos genoeg was. Daar was vrijdagavond in Maastricht weinig van te bespeuren. Tegen MVV, de ploeg die de laatste weken toch in vorm was, werd het 1-4. Met twee goals was Dylan Seys de grote man.