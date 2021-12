Vroeg of laat komt die emotie er op het veld toch uit bij RKC-spits Kramer: ‘Dat is gewoon hoe ik ben’

Een schorsing die Kramer kreeg na vijf gele kaarten, waarvan vier voor commentaar op de scheidsrechter. Niet slim, weet de Rotterdammer zelf ook. Ook trainer Joseph Oosting gaf na de vijfde kaart aan, dat het niet handig is. ,,Dat hoeft niemand tegen mij te zeggen. Als je van de vijf gele kaarten er vier voor praten krijgt, is dat natuurlijk super achterlijk", zegt Kramer op zijn Kramers. Eerlijk en open, zoals hij is. Natuurlijk moet hij de hand in eigen boezem steken. Maar een beetje nuanceren, wil hij het ook. ,,Je zit in de emotie van de wedstrijd. Als ik vind dat een scheidsrechter een verkeerde keuze maakt, ook al heb ik het misschien fout, vind ik dat ik daarop mag reageren. De ene keer zal dat misschien wat grover overkomen dan de andere keer, maar ik vind dat ik daar wat van mag zeggen", aldus de aanvaller.