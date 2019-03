'Waalwijkse Olcay beëindigde vorige relatie vanwege Ruud de Wild’

RKC legt groot aantal spelers langer vast

9:54 RKC Waalwijk is er uit als het gaat om het verlengen of juist opzeggen van contracten. Volgens directeur Frank van Mosselveld geeft de club het signaal ‘goed bezig’ af door alvast opties in de overeenkomsten met Sylla Sow, Anas Tahiri en Juriën Gaari te lichten. Dat was nog niet nodig, maar het drietal ligt nu tot 2021 vast.