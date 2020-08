Waarom Anita en Van der Wiel in Waalwijk neerstrijken: ‘Die jongens zijn onder de indruk van RKC’

RKC Waalwijk keert terug naar vertrouwde geel-blau­we strepen

8 augustus RKC Waalwijk heeft zaterdag de tenues gepresenteerd waarmee de club komend seizoen aantreedt in de eredivisie. In het eigen Mandemakers Stadion keren de Waalwijkers terug in de vertrouwde geel-blauwe strepen.