Wachten was ‘killing’ voor Grim: ‘Geweldig dat we in de eredivisie blijven’

Van een mooie dag wilde Fred Grim niet spreken. De trainer van RKC Waalwijk was wel blij dat de kogel eindelijk door de kerk is. ,,Want zolang wachten op een beslissing, dat was killing”, aldus de oefenmeester van de club die in de eredivisie blijft.

De afgelopen weken had hij zich bewust op de vlakte gehouden als het erom ging welke beslissing de voetbalbond moest nemen. ,,Ik had daar wel een mening over. Als een competitie niet is uitgespeeld, dan kun je geen clubs laten degraderen. Maar uit mijn mond had dat niet objectief geklonken”, aldus Grim.

Door algemeen directeur Frank van Mosselveld werd Grim vrijdagmiddag voortdurend op de hoogte gehouden van de beraadslagingen, die zo’n verrassende uitkomst hadden. ,,Het is geweldig dat we in de eredivisie blijven”, aldus de trainer, die nog een jaar bij RKC onder contract staat. ,,Maar als sportmensen hadden we het liever op een andere manier gerealiseerd.”

Stappen gemaakt