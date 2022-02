Weer een strijdbaar RKC, maar nog geen drie punten

Als je als voormalig Vitesse-speler De Goffert in Nijmegen betreedt, weet je dat je niet met open armen ontvangen zult worden. Die strijd tussen die twee Gelderse clubs gaat zo diep, dat ook RKC-verdediger Alexander Büttner zaterdagmiddag van alles naar zijn hoofd geslingerd kreeg, al speelt hij er al een aantal jaar niet meer. Stoomde hij op aan zijn geliefde linkerkant, werd hij ‘toegezongen’ met spreekkoren. Moest hij een corner nemen, kon hij eerst even de bekertjes bier oprapen die zijn kant op werden gegooid.

Maar als iemand zich daar niet druk om maakt, is het Büttner wel. Stoïcijns, maar ook regelmatig glimlachend liep hij over het veld, keek af en toe eens een keer het publiek in en ging op zijn gemak aan het oprapen langs de zijlijn. ,,Dat publiek maakt me echt helemaal niks uit", vertelt de verdediger na afloop.

De voetballer die nu in dienst bij RKC is, maar eerder bij onder meer Manchester United en het Russische Dinamo Moskou al genoeg meemaakte om niet zo snel meer onder de indruk te zijn. ,,Ik word er juist extra gemotiveerd van. Ze moeten gewoon accepteren dat Vitesse de nummer 1 van Gelderland is", deelt Büttner nog even een sneer uit naar het Nijmeegse publiek. ,,Ik trek me totaal niks van hen aan. Ik speel er een beetje mee, dat moet kunnen denk ik. Ze doen moeite om me uit de wedstrijd te halen, maar dat lukt ze niet.”

Het uit de wedstrijd halen van RKC’ers was ook voor de voetballers van NEC zaterdagmiddag lastig. Ondanks dat de thuisploeg zo'n 75 procent balbezit had, werd het nauwelijks echt gevaarlijk. En dat terwijl Richard van der Venne in zijn eerste basisplaats sinds oktober vorig jaar al na achttien minuten scoorde voor RKC. Na een foutje achterin bij NEC kon de middenvelder profiteren: 0-1.

De Ossenaar had in de tweede helft tot twee keer toe de 0-2 op zijn schoen, maar moest net als Büttner enkele minuten voor tijd vanaf de bank lijdzaam toezien dat NEC alsnog het net vond. Het stadion, met ruim 11.000 aanwezige supporters ontplofte. De dug-out van RKC ook, maar dan op een wat minder positieve manier.

Volledig scherm Jonathan Okita viert de 1-1. Op de achtergrond een balende Shawn Adewoye. © Pro Shots / Niels Boersema

Toch zien Büttner en ook zijn coach Joseph Oosting zeker positieve aanknopingspunten na de wedstrijd in Nijmegen. RKC toonde zich strijdbaar en stond goed, heel anders dan bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Willem II twee weken geleden (3-1 verlies). Maar de wedstrijd moet eerder doodgemaakt worden, dat is duidelijk. ‘Zuur’ en ‘klote’ waren woorden die na de wedstrijd veel te horen waren. Oosting baalde uiteraard ook enorm, maar vond het vooral zonde voor zijn spelers. ,,De jongens hadden echt meer verdiend", vond hij.

Büttner kon uiteindelijk wel leven met het punt, als hij vooral keek naar het goede spel van zijn ploeg. Of hij nog bang was dat NEC vleugels kreeg door de gelijkmaker en het in de extra tijd ook nog eens 2-1 zou worden? ,,Nee joh, die moeten niet te veel vleugels krijgen", zei hij, net voordat hij het stadion in Nijmegen snel weer verliet. ,,Zij moeten blij zijn met een punt. Het is goed zo.”