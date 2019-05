Weggestuurde Spierings kan een play-off boek gaan schrijven: ‘Het is elk jaar wel wat met mij’

Voor de camera doet een opgeluchte Spierings zijn verhaal. Zijn tweede gele kaart vond hij zwaar onterecht. ,,Het was absoluut geen hands. Ik heb mijn arm langs mijn lichaam.” De eerste gele kaart komt wel door eigen toedoen. ,,Ik schiet de bal weg. Dat is gewoon dom. Ik moet daarvoor de hand in eigen boezem steken.”

En dus is de middenvelder er in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles niet bij. Een aderlating voor RKC. ,,Maar anderen moeten het nu doen. In Deventer zorg ik dat ik er sta.” Spierings en de play-offs is een bijzonder verhaal. ,,Misschien moet ik er inderdaad een boek over schrijven”, besluit hij lachend.