Willem II neemt John Yeboah over van VfL Wolfsburg

Vaessen ontbreekt bij RKC Waalwijk: ‘Had na drie jaar op meer krediet gerekend’

13 september Doelman Etienne Vaessen is niet opgenomen in de selectie van RKC Waalwijk voor de wedstrijd tegen Vitesse. Hij verliet vrijdag de training nadat hij bij een partijtje zijn plek onder de lat moest afstaan aan derde doelman Mike Grim. Zaterdag trainde hij nog, maar in de groepsapp zag hij later op de dag dat hij niet in de wedstrijdselectie was opgenomen.