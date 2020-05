Yuri Cornelisse, nog altijd topfit en in balans: ‘Daar geloof ik heel erg in’

Amphia doet onderzoek bij Willem II en RKC: leidt samen trainen tot meer coronabe­smet­tin­gen?

21 mei Omdat onduidelijk is wat de besmettingskans van het coronavirus is als in groepsverband gevoetbald wordt, is het Amphia Ziekenhuis met drie Brabantse voetbalclubs, NAC, Willem II en RKC, een wetenschappelijk onderzoek gestart. De proef duurt drie maanden en onderzocht wordt of samen trainen tot besmettingen leidt.