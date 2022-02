Zo ziet het (hele vrolijke) nieuwe carnavalstenue van RKC eruit

In het weekend dat eindelijk weer carnaval mag worden gevierd, trapt RKC eerst het eredivisieweekend in gang op de vrijdagavond. In de kleuren van Schoenlapperslaand dus, met op de achterkant van het shirt ‘Three Little Beers’ en in de kraag de slogan van 2022: ‘We zullen altijd blijven vieren'. Er staat ook een speciaal logo op het shirt, waarop drie leeuwen eindelijk weer gezamenlijk met elkaar de polonaise lopen. Dat embleem is ook los te verkrijgen. Via de fanshop is ook het hele carnavalstenue verkrijgbaar.