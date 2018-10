1 jaar burgemeester Jack Mikkers: Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht

Afblazen Ten­neT-klus 'vervelend' of 'hoofdpijn­dos­sier' voor Heijmans?

16 oktober Op het hoofdkantoor in Rosmalen zullen ongetwijfeld wel een paar deuren in de sponningen gerammeld hebben. Zeker niet voor het eerst moest Heijmans een fikse tegenvaller melden. Opdrachtgever TenneT heeft een streep gezet door het contract met Heijmans voor de bouw van hoogspanningsmasten in Zeeland. Daarme gaat een klus van zo'n 150 miljoen euro in rook op.