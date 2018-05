19-jarige Bosschenaar die bewust met auto op twee voetgangers inreed moet vier jaar cel in

DEN BOSCH - De 19-jarige Bosschenaar die bewust met zijn auto op twee voetgangers inreed, moet daarvoor vier jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank maandag in Den Bosch bepaald.

Ook mag hij drie jaar niet meer rijden in een auto.

In september 2017 werd in Den Bosch een auto van de weg gedrukt door een andere weggebruiker. De toen 18-jarige dader ging ervandoor. Op het moment dat de bestuurder van de aangereden wagen aan de kant van de weg stond te bellen met de politie, kwam de verdachte van de andere rijrichting aanrijden in een auto. Hij reed met hoge snelheid door de middenberm en ging recht op de bestuurder en een getuige die bij hem stond, af.

Dubbele poging doodslag

De bestuurder kon op tijd wegspringen, maar de getuige werd geraakt. Hij kwam op de motorkap van de auto terecht en viel daarna op de grond. De verdachte ging er met hoge snelheid vandoor. De aangereden getuige raakte zwaargewond; hij had onder meer zijn schouders uit de kom en meerdere breuken in zijn gezicht.

Volgens de rechtbank is de verdachte met hoge snelheid moedwillig en gericht ingereden op de twee slachtoffers. Hij heeft daarbij niet geremd en is niet uitgeweken. Het ging onmiskenbaar om opzettelijke handelingen. De slachtoffers hadden dodelijk geraakt kunnen worden en volgens de rechtbank kan het niet anders dan dat de verdachte dit ook heeft gewild. Daarmee is er sprake van een dubbele poging tot doodslag.

Het gaat om zeer ernstige feiten. Het is uiteindelijk niet aan de verdachte te danken dat de aanrijding niet veel erger, of zelfs fataal, is afgelopen. Hij stopte bovendien niet, maar reed met hoge snelheid door. Het zeer gewelddadige karakter van het hele voorval laat zien dat de verdachte er niet voor terugschrikt zwaar geweld tegen anderen te gebruiken. Bij het bepalen van de straf weegt ook mee dat de verdachte in 2015 is veroordeeld voor een poging tot zware mishandeling. De rechtbank legt een deels voorwaardelijke celstraf op van zes maanden voorwaardelijk om de verdachte ervan te weerhouden opnieuw in de fout te gaan.

