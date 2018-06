200 jaar De Gruyter over industrieel erfgoed

DEN BOSCH - Deze week is het tweehonderd jaar geleden dat Piet de Gruyter het bedrijf P. de Gruyter & Zn. stichtte. De kruideniers- en supermarktketen is inmiddels al lange tijd als firma verdwenen, het beeld van het bedrijf staat nog overeind. Met in ere herstelde naamgevels in diverse binnensteden in Nederland en 'fabriek 2', De Gruyterfabriek aan de Veemarktkade in Den Bosch.