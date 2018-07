22-jarige vrouw aangerand in Den Bosch, dader vlucht door geschreeuw slachtoffer

Skateboard­wed­strijd Brabants Open naar Den Bosch

11:27 DEN BOSCH - Brabants Open is een rondreizende skateboardwedstrijd die van augustus tot november langs de vijf grote Brabantse steden trekt. Het evenement zet skatetalent in het spotlicht. In Den Bosch is de wedstrijd op 3 november bij het World Skate Center. De dag erna is de afsluiter bij het Provinciehuis.