39-jarige man uit Den Bosch steelt kinderfiets, bespuugt agenten tijdens arrestatie

Opdoeken? Nee, maar het werk van de trombose­dienst verandert wel

10:59 DEN BOSCH - Dan is het weer te dik, dan is het weer te dun, het is elke keer een verrassing voor Willem van Rooijen. De 80-jarige Bosschenaar heeft het over zijn bloed. Al 27 jaar slikt hij antistollingsmedicijnen na zijn openhartoperatie in ’91. En sindsdien moet hij zich, net als 6800 andere mensen in de regio Den Bosch, met regelmaat laten prikken. Dat doet hij meestal hier, in prikpost Zuiderhoed, recht tegenover zijn huisje in Den Bosch.