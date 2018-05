910 namen oorlogsslachtoffers aanwezig bij dodenherdenking Den Bosch

Slijters­unie vangt opnieuw bot bij rechtszaak tegen drankver­koop Sligro

12:58 DEN HAAG/DEN BOSCH - Vereniging Slijtersunie beklaagt zich vergeefs over de Sligro in Den Bosch die sterke drank zou verkopen aan particulieren. Dit blijkt woensdag uit een uitspraak van de Raad van State waar Slijtersunie in maart in hoger beroep ging. De hoogste bestuursrechter verklaarde het hoger beroep van Slijtersunie ongegrond.