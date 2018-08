A2 richting Den Bosch dicht tussen Beesd en knooppunt Deil door gekantelde vrachtwagen

Bossche bekende: 'Jos Brech zocht online op verlaten Spaanse dorpjes'

26 augustus DEN BOSCH - De 55-jarige Jos Brech die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, heeft rond de periode van zijn verdwijning specifiek gezocht naar verlaten dorpjes in het noorden van Spanje. Dat vertelt zijn voormalige bushcraft-collega Johan Mees uit Den Bosch tegen het Brabants Dagblad. ,,Dat hij in Spanje is aangehouden, verbaast mij dus niets."