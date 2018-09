A59 bij Den Bosch weer vrij na ongeluk

Zeventien­de scootmo­biel­tocht verloopt 'gladjes', maar het is uitkijken in het verkeer

8 september VINKEL - Een schril fluitje klinkt bij de ingang van huize Heelwijk in Heesch. Het is loos alarm. "Ik kom ogen te kort", zegt begeleider Nellie van Tienen uit Nuland. "Heb wel eens meegemaakt dat ze elkaar in hun karretjes raken. Ik rijd achteraan; zeg helemaal niets. Het is opletten geblazen. Tijdens de pauzes mag je van mij zo veel 'buurten' als je wilt."