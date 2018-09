Aandacht voor malafide slotenmakers in Opgelicht?!

De redactie van het Avrotros-programma krijgt al jaren veel klachten binnen over slotenmakers die woekerprijzen rekenen. Inmiddels hebben ze al 1400 klachten binnen gekregen. Van een bejaarde mevrouw in de uitzending is 10.000 euro gestolen.

In 2014 zaten slotenmakers ook al in de uitzending. Meldingen over het probleem bleven jarenlang binnen rollen. "Er gaat geen dag voorbij of we krijgen klachten over malafide slotenmakers", meldt het programma op hun website.