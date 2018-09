Actrice wil inspireren met Bossche film Zwaar Verliefd: 'Iedereen lijkt perfect op social media'

Zwaar Verliefd, vanaf 11 oktober in de bioscoop, draait om de succesvolle dierenarts Isa (Barbara Sloesen) die onzeker is over haar lijf en zichzelf te dik vindt. Ze besluit om iets te doen aan haar gewicht. Isa gaat op dieet en met haar zusje Tamara (Abbey Hoes) naar de sportschool. Wanneer Isa haar droomman Ruben (Jim Bakkum) tegen het lijf loopt, raakt ze extra gemotiveerd om af te vallen.

Volgens Barbara en Jim is de moraal van het verhaal "niet dat een maatje minder beter is, maar dat het gaat om hoe je je voelt". Jim: "Maar als je niet tevreden bent, ga er dan wat aan doen. Dat is ook de boodschap van de film."

Sociale media

"Het is een lieve, oprechte en nuchtere film", vult Barbara aan. "Ik hoop dat meiden zich met Isa kunnen identificeren en er kracht uit putten. We willen met de film laten zien dat niemand perfect is, vooral in deze tijd van sociale media waarin iedereen perfect lijkt."

Het aspect van sociale media benoemt ook Davy Eduard King. Hij speelt Bram, de personal trainer van Isa. "In het verhaal gaat het erom dat iemand iets doet waar zij zich goed door voelt. Ik vind dat film heel goed laat zien dat het belangrijkste is dat je goed in je vel zit, als is het met een kilootje meer of minder. En als je niet tevreden bent is het belangrijk dat je er wat aan gaat doen in plaats van zitten mokken in negativiteit."

Sexy

Volgens Davy maken al die perfecte plaatjes op bijvoorbeeld Instagram mensen alleen maar onzekerder. "De film is luchtig en laat heel mooi zien dat het erom gaat dat je je goed voelt over jezelf en zelfverzekerd bent. Dat je niet meegaat met de menigte en jezelf accepteert, is juist heel sexy."