Advocaten: 'OM heeft de zaak voor zichzelf kapot gemaakt'

Voor de tweede keer in een week tijd heeft het Openbaar Ministerie toegegeven fouten te hebben gemaakt in het onderzoek naar het Bossche burgemeesterslek. Justitie zegt het te betreuren, maar betekent dat ook dat het verkregen bewijs - belgegevens van BD-verslaggever Jos van de Ven, afgetapte telefoongesprekken - in haar ogen onrechtmatig is? Of dat de gegevens verwijderd worden, zoals het Brabants Dagblad graag zou zien?

Jan Jaap Smilde, plaatsvervangend hoofdofficier van het parket Oost-Brabant, durfde dinsdag in een gesprek met de hoofdredactie van het BD nog niks te beloven. ,,Daar kunnen we nog geen antwoord op geven. Ze zijn onrechtmatig verkregen maar zitten wel in het dossier. De vraag is of je ze dan nog kunt verwijderen."

De opstelling van het OM - wel ogenschijnlijk ruimhartig fouten toegeven, maar tegelijk twijfel zaaien over het verdere verloop van het strafproces - kan bij advocate Esther Vroegh op weinig begrip rekenen. Vroegh staat Jos van Son, oud-wethouder en een van de verdachten in de zaak, bij. Ze is klip en klaar: het OM moet zichzelf niet ontvankelijk verklaren.

'Farce'

Doordat er nu details over het onderzoek op straat liggen, is het ondervragen van getuigen dit najaar tijdens het strafproces bijvoorbeeld 'een farce', stelt Vroegh. ,,Zij zullen in grote mate beïnvloed zijn of worden door de nagenoeg dagelijkse berichtgeving van het OM. Ik betreur dat ten zeerste. Het zal rechtsgevolgen moeten hebben."

Dat vindt ook de Bossche strafrechtadvocaat Pieter van der Kruijs, voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Van der Kruijs, die niet betrokken is bij deze procedure, zei zaterdag in deze krant niet uit te sluiten dat het onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal de prullenbak in kan. Na de berichtgeving van dinsdag gaat hij dus nog verder. ,,Het OM heeft deze zaak voor zichzelf kapot gemaakt. Ze moeten het snel voor de rechter brengen en zichzelf niet ontvankelijk verklaren. Dat komt zelden voor, maar daarmee is de zaak afgelopen."

Uitsluiten

Strafrechtadvocaat Aldo Verbruggen is terughoudender. ,,Niet-ontvankelijkverklaring gebeurt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. Dan moet het onrechtmatige bewijs echt de basis onder de hele zaak zijn. Ik weet niet of je die conclusie hier al kunt trekken. Uitsluiten van het bewijs lijkt me hier volkomen logisch. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen het onrechtmatig verkregen bewijs wordt uitgesloten, maar ook alle informatie die verzameld is met dank aan dat bewijs. Zo kan er een heel groot deel van de zaak wegvallen."