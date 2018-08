Affaire rond Kroon heeft geen gevolgen, Bossche oorlogsheld mag blijven

Bijna zeventig bezwaarma­kers tegen trampoli­nes in San Salvator­kerk Den Bosch: 'Dit hoort en past hier gewoon niet'

7:53 Wo 22 aug. Het komt niet vaak voor dat er zoveel bezwaarmakers langskomen, maar het verzet in Orthen is dan ook groot. Tientallen bewoners kwamen woensdagavond langs bij de bezwarencommissie om te strijden tegen een trampolinecentrum in de San Salvatorkerk.