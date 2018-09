Afscheid (2)

Den Bosch kan met superbouw­markt de boer op

11 september DEN BOSCH – De gemeente Den Bosch kan aan de gang om de grond aan de Groote Vliet in Rosmalen te verkopen voor de komst van een superbouwmarkt. De gemeenteraad ging dinsdagavond ook akkoord met de voorwaarden waar een partij aan moet voldoen, nadat in oktober 2016 al was besloten dat er voor een superbouwmarkt plaats is in de gemeente.