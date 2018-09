Afscheid van een Bosch meisje dat gewoon heel veel van Maria houdt

Zoevend in tien minuten vanuit Den Bosch naar Schiphol? Hyperloop onderzoekt station in de stad

10:14 Vr 14 sep. Zoevend door een buis in tien minuten vanaf Den Bosch op Schiphol staan. Of over vier minuten Eindhoven of Utrecht binnen wandelen. Het bedrijf Hardt Hyperloop onderzoekt of een razendsnelle verbinding tussen Amsterdam en Frankfürt haalbaar is. En dat betekent ook een station in Den Bosch.