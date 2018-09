Agenten en Cycle4Dreams fietsen voor Dream4Kids

De agenten rijden in zes etappes van München naar Den Bosch; een fietstocht van elfhonderd kilometer. ,,Geen Großglockner, maar wel een traject over het parcours van de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik in de Ardennen", aldus Stanny Dobbelsteen; één van de 26 begeleiders. De politiemannen fietsten in 2016 ruim 33 duizend euro bijeen voor het goede doel. ,,We streven tenminste naar een evenaring van dat bedrag", aldus Dobbelsteen. ,,De cheque hopen we zaterdag 8 september te overhandigen. We willen dan rond half vijf in de Hedikhuizerweg in Den Bosch finishen."