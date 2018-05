Airbag-dieven actief in Rosmalen, in een nacht zes uit auto's gehaald

Ook is een aantal navigatiesystemen gestolen. De politie vraagt mensen uit te kijken in de wijk.

Schadeherstelbedrijven

Een airbag stelen is makkelijk en het levert criminele bendes een hoop geld op. Achter de meeste diefstallen van airbags zitten rondreizende roversbendes, zegt de politie. Die verkopen de gestolen goederen soms in Nederland, maar meestal in het buitenland. De airbags komen in ieder geval terecht bij schadeherstelbedrijven. Die zetten ze in auto's met schade.