Alain Clark waardige afsluiter Jazz in Duketown

Als er iemand is die met speels gemak het publiek kan enthousiasmeren, is het Alain Clark (38) wel. Voor aanvang van het tweede nummer Blow me away, dat deel uitmaakt van het uit 2007 stammende album Live it out, nodigde hij iedereen uit om zoveel mogelijk 'in te springen'. ,,Vandaag vervullen jullie als één grote groep de functie van een extra bandlid", riep hij naar de menigte op het zonovergoten plein.

Een aantal nummers later, toen This ain't gonna work aan de beurt kwam, steeg het meezinggehalte naar een bijna ongekende hoogte.

Het was tevens de lange versie van de bekende song, want tussen de bedrijven door stelde Clark zijn bandleden een voor een voor. Iets wat gepaard ging met de gebruikelijke demo-solo's. Een opvallende verschijning was de slechts 19-jarige gitarist Ruben Kroes, die weinig moeite had om de ene na de andere riff voor de dag te toveren. Maar ook Anan den Boer (toetsen), Glenn Gaddum junior (bas), Yoràn Vroom (slagwerk) bleken op nadrukkelijke wijze hun vak te verstaan. Daarnaast zorgden Camilo Rodriquez en Kris Rietveld voor een bijpassende vocale ondersteuning.

Zoals zo vaak legden de toegiften wellicht het meeste gewicht in de schaal. Het waren er in totaal vier. Allereerst kwam Clark op de proppen met Empty chair, een sensitief nummer dat afkomstig is van zijn laatste CD Bad Therapy. Daarna volgde Change will come, dat doordrenkt is met hoop en verlangen.

,,De inspiratie voor dat nummer heb ik opgedaan in Zwitserland. Ik heb een keer opgetreden in Luzern. Het optreden verliep geheel naar wens, maar eenmaal in het hotel voelde ik me een beetje eenzaam. Het was op een zondagavond, en het regende. Er was helemaal niemand met wie ik mijn ervaringen kon delen. De muziek fungeerde als het ware als mijn reddende engel", liet Clark na afloop weten.

,,Tja, nu ik erover nadenk: ik ben eigenlijk best gevoelig voor ruimtes die niet een-twee-drie tot de verbeelding spreken. Mijn eigen studio in Amsterdam - een grote kelder zonder daglicht - sluit in zekere zin aan op die gedachte. Op de een of andere manier wordt mijn creativiteit er in positieve zin door beïnvloed."

Clark sloot af met Hold on, waarbij het publiek als 'extra bandlid' volledig thuis gaf. Het was tegelijkertijd de afsluiting van het vierdaagse evenement, dat volgens woordvoerder Michiel Piggen zo'n 155.000 toeschouwers trok.

Vader Dane was overigens niet aanwezig, die was thuis verantwoordelijk voor de oppas van de achtjarige Nilo, het zoontje van Alain Clark. ,,Bij deze nog snel een primeur: ik schat dat het hooguit nog een jaartje duurt voordat drie generaties Clark op de bühne staan. Nilo is namelijk erg muzikaal; hij is veel verder dan ik op die leeftijd", aldus Clark.