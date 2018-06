Ambtenaar luidt noodklok over zorgtaken

Een hoge ambtenaar bij de gemeente Den Bosch heeft de noodklok geluid over de uitvoering van zorgtaken van de gemeente. In de brief, die op het gemeentelijke intranet heeft gestaan, is sprake van veel te lange wachttijden voordat ouders contact hebben met een sociaal wijkteam, van fors oplopende werkdruk en van verdergaande juridisering van het werk.

Quote Inwoners wachten tot soms wel tien weken op het eerste contactmo­ment met de wijkteams Pieter Paul Slikker Naar aanleiding van deze noodkreet heeft de PvdA in de gemeenteraad vragen gesteld aan het college van B en W. Het beeld van de ambtenaar 'is uiterst zorgwekkend en vertoont een scherp contrast met het beeld dat door het college is geschetst van de zorg in de gemeente', schrijft raadslid Pieter Paul Slikker.

,,Eerder al kregen we van medewerkers, cliënten en betrokken uit het veld signalen binnen over de vastlopende bureaucratie, de lange wachttijden bij de sociale wijkteams, de bijzonder hoge werkdruk en oplopende wachtlijsten in bijvoorbeeld de jeugdzorg", aldus Slikker. ,,Dit beeld wordt nu van binnenuit bevestigd. Inwoners wachten tot soms wel tien weken op het eerste contactmoment met de wijkteams na aanmelding van hun zorgvraag; medewerkers lopen vast in 'juridisering' van het werk en voelen onmacht bij het aanpakken van problemen."

Stijging

In de interne brief schetst de medewerker van de sector Maatschappelijke Ontwikkelingen onder meer het beeld dat Wmo-consulenten binnen een jaar het aantal contacten zien stijgen van 25.000 naar 32.000 stuks. Ook worden voorbeelden genoemd van trage werkprocessen waardoor Bossche gezinnen toch worden geconfronteerd met nadelige effecten: het vergeten van een afmelding bij de kredieteregistratie BKR, waardoor iemand zelfs geen telefoonaansluiting kan krijgen; een bank die een huis gedwongen verkoopt vanwege een betalingsachterstand terwijl de gemeentelijke kredietbank die schuld zou overnemen.