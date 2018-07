Angelo S. uit Den Bosch reageert 'gelaten' op straf voor doden Savannah

update Angelo S. (17) uit Den Bosch krijgt twee jaar cel en jeugd-tbs voor doodslag Savannah Dekker (14)

11:41 DEN BOSCH - De rechtbank in Utrecht heeft de 17-jarige Bosschenaar Angelo S. veroordeeld tot de maximale jeugddetentie van twee jaar plus jeugd-tbs wegens doodslag op de 14-jarige Savannah Dekker uit Bunschoten in juni 2017. De rechter acht voorbedachte rade niet bewezen. Zijn advocaat meldt dat Angelo niet aanwezig is om de uitspraak aan te horen.