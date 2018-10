Angst Humanitas over aanpak eenzaamheid Den Bosch

Mounir Samuel vertelt in Konings­zaal Den Bosch over de achtbaan die zijn leven is

3 oktober DEN BOSCH - De achtbaan die mijn leven is. Onder die titel brengt Mounir Samuel donderdag 11 oktober (19.30 uur) een 'komisch satirische voorstelling met een lach en een traan' in de Koningszaal van het Koning Willem 1 College in Den Bosch.