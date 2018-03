Antwoord aan burgemeester Mikkers: ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ of ‘dat verklaar en beloof ik’

Bossche Lauren Verster over baby Leentje: Ik had dit véél eerder moeten doen

11:29 DEN BOSCH - Morgen is ze precies twee maanden oud: Leentje, het eerste kindje van Lauren Verster en haar vriend Jasper Diepenveen. En ondanks dat de Bossche zich voor haar programma Lauren Bevalt op verschillende bevallingsrituelen stortte, sloeg ze op het moment suprême alle adviezen in de wind: ,,Het enige wat ik heb gedaan, is gekeken naar de verloskundige die zei wat ik moest doen."