APK duurzaamheid voor woningen in gemeente Den Bosch

Zestig miljoen voor het Bosch' theater, maar hoe nu verder?

6:13 DEN BOSCH - Nu de uitgave van miljoenen voor een nieuw Theater aan de Parade door de Bossche gemeenteraad is goedgekeurd, kan de gemeente na de zomervakantie direct aan de slag. Daarbij wordt een straf tempo aangehouden, want het nieuwe dan wel vernieuwde theater moet in 2023 open. Hoe gaat het nu verder?