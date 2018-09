'Aquamarijn Den Bosch is onveilig en onleefbaar'

Ouders, leerkrachten en schoolbesturen zijn enthousiast over de mogelijkheden die een samengaan van scholen Oberon en Aquamarijn aan de Waalstraat in Den Bosch biedt. Oberon en Aquamarijn moeten samen het nieuwe kindcentrum Oosterplas worden, met de nabijgelegen kinderopvang. ,,Wij maken ons als ouders hele grote zorgen over de veiligheid en de leefbaarheid in het pand waarin onze school is gevestigd. Voor kinderen en ook voor de leerkrachten", zegt Lonneke van Roekel. Zij is als ouder lid van de medezeggenschapsraad van de Aquamarijn. In die functie pleitte ze gisteravond bij de Bossche gemeenteraad voor snelle actie. Van Roekel vindt het onverantwoord dat de scholen nog geen duidelijkheid hebben. ,,Het gebouw van de Aquamarijn kan echt niet meer zo. Het verkeert in een slechte staat. We hebben last van schimmel en lekkages. Aan onderhoud is de afgelopen tijd alleen het allernoodzakelijkste gedaan. De gemeente moet snel een besluit nemen over nieuwbouw of renovatie", zei het MR-lid gisteravond op de bijeenkomst 'Informeren en ontmoeten' van de Bossche gemeenteraad ,,Alle mensen in de wijk staan achter het plan om samen te gaan. Er moet nu eindelijk eens een klap op komen."