Audrey Verhagen (45) urenlang in extreme kou langs A59 bij Den Bosch: 'Voor mij geen ANWB meer'

Bossche Yaren (8) ontroert met sol­li­ci­ta­tie­brief: 'Als ik laat ter groot wort wil ik politie zijn'

7:01 DEN BOSCH – Tientallen sollicitatiebrieven krijgt de politie maandelijks in de brievenbus. De kunst is dan om op te vallen tussen al die andere brieven. Een meisje van 8 uit Den Bosch had dat al wel begrepen. Ze klom in de pen en stuurde vorige week een ontroerende brief naar het korps in Den Bosch.